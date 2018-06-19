"الأوقاف" تعلن موعد الاختبار التحريرى لشيوخ المقارئ "القراءات العشر"

قررت وزارة الأوقاف عقد الاختبار التحريرى للشيوخ المقارئ ” القراءات العشر ” الراغبين فى دخول قائمة المحكمين الدوليين فى المسابقات العالمية يوم الثلاثاء 26 يونيو الجارى بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى وإفادة حديثة بتاريخ (يونيو 2018م) من الإدارة التابع لها شيخ المقرأة باستمراره حتى تاريخه بالعمل بالمقرأة (شيخًا) وعدم إلغاء عضويته لأى سبب من الأسباب ، وهم :

م الاسم المديرية التابع لها 1. أشرف مصطفى أحمد حسانين الإسكندرية 2. محمد إبراهيم محمد السيد الإسكندرية 3. محمد عادل علي حسن الإسماعيلية 4. رمضان محمد إبراهيم محمد أسوان 5. سيد على محمود حسان أسوان 6. محمود أحمد عبد الحميد متولي أسيوط 7. حامد أحمد محمود نافع الأقصر 8. محرم عبد الله محمد أحمد الأقصر 9. أحمد سمير عوض حسين البحيرة 10. أحمد محمد السيد خطاب البحيرة 11. عادل عوض عبده هاشم البحيرة 12. عاصم عبد الفتاح محمود الطويل البحيرة 13. عبد الوهاب أحمد محمد حسن البحيرة 14. فرج سعيد محمد عبد العال زيدان البحيرة 15. محمود مصطفى عمر عبد المجيد عفش البحيرة 16. حسن محمد حسن محمد بني سويف 17. رشدي خليفة عيسى حسين بني سويف 18. عبد الباسط حسان مازن ابو زيد بني سويف 19. مبروك محمد حسن محمد بني سويف 20. محمد طه عمار محمود بني سويف 21. السيد أحمد أحمد الطايش الجيزة 22. محمد رفاعي كامل رفاعي زلط الجيزة 23. محمود رفاعي كامل زلط الجيزة 24. السيد محمد أحمد علي الدقهلية 25. مدحت محمود عبد اللطيف محمود الدقهلية 26. محمد مسعد مسعود بربور دمياط 27. منتصر أحمد عمر عبد المغيث سوهاج 28. اليوسفي عبد الوارث مرسي يوسف سوهاج 29. ثروت يونس عبد العال السيد الشرقية 30. وليد محمود عبد العظيم هاشم الشرقية 31. ياسر محمد أحمد الجندي الشرقية 32. أحمد القصراوي الغربية 33. عاطف أحمد حاتم محمد أبو الفتح الصواف الغربية 34. عبد المنعم عبد الفتاح فرج تركي الغربية 35. مصطفى فوزي الغريب السنجرجى الغربية 36. جمال سيد شعبان أبو سيف الفيوم 37. شعبان محمد عبد الرحمن عبد الخالق الفيوم 38. محمد أحمد علي عبد الحليم الفيوم 39. محمد السيد عبد الغني عبد الباقي الفيوم 40. محمود إمام عبد الفضيل عبد المطلب الفيوم 41. إبراهيم محمود أحمد منتصر القليوبية 42. رمضان عبد الغني مصطفي عبد الغني القليوبية 43. السيد عبد الرؤوف أحمد عبد القادر القليوبية 44. محمد السيد محمد عفيفي سلامة القليوبية 45. محمد حسين سعد ابراهيم سعد القليوبية 46. نور محمد محمود تهامي القليوبية 47. هشام محمود إبراهيم عبد السلام القليوبية 48. عبد الحافظ أمين محمد الصادق قنا 49. محمد أبو القاسم محمد حسن عبد الله قنا 50. حمدي علي مصلحي عجيز المنوفية 51. عبد الله شحاته فوزي شحاته المنوفية 52. محمود محمد اسماعيل زهران المنوفية 53. أحمد خلف عبد الكريم علي المنيا 54. عبد العزيز محمد عابد مفتاح المنيا 55. فؤاد أحمد علي عبد الله المنيا