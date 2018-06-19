video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الأميرة اليابانية تاكامادو تصل روسيا لحضور مباراة منتخب بلادها أمام كولومبيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:11 م
الأميرة اليابانية تاكامادو تصل روسيا لحضور مباراة منتخب بلادها أمام كولومبيا منتخب اليابان -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قال شاهد من رويترز إنه رأى الأميرة اليابانية تاكامادو فى مدينة سارانسك الروسية حيث ستشاهد مباراة لمنتخب بلادها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الأميرة أصبحت أول فرد فى القصر الإمبراطورى اليابانى يزور روسيا منذ عام 1916.

والعلاقات بين موسكو وطوكيو متأزمة في الوقت الراهن بسبب نشر نظام صواريخ أمريكى وقرار موسكو هذا العام نشر طائرات حربية على مجموعة من الجزر المتنازع عليها شمالي اليابان.

والخلاف حول الجزر التي سيطرت عليها القوات السوفيتية في نهاية الحرب العالمية الثانية محتدم إلى درجة أن موسكو وطوكيو لم توقعا حتى الآن معاهدة سلام لإنهاء الحرب.

وذكرت كيودو أن الأميرة تاكامادو لا تعتزم مقابلة مسؤولين روس لكنها ستحضر مباراتى المنتخب الياباني أمام كولومبيا والسنغال في مدينتى سارانسك وإيكاترينبرج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قبل مباراة كولومبيا واليابان.. هل قرأت "النسيان" وتعرفت على سيرة ماركيز السحرية؟

مباراة كولومبيا واليابان فى كأس العالم 2018.. التشكيل المتوقع

كأس العالم 2018.. كولومبيا تواجه اليابان بذكريات مونديال البرازيل

ارتفاع حصيلة مصابى زلزال اليابان لـ 350 شخصا

عجز تجارى فى اليابان فى مايو نتيجة الواردات من الولايات المتحدة

اخبار عالميه

اليابان

منتخب اليابان

اميره يابانيه

روسيا

المونديال




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة