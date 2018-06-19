الأميرة اليابانية تاكامادو تصل روسيا لحضور مباراة منتخب بلادها أمام كولومبيا

رويترز

قال شاهد من رويترز إنه رأى الأميرة اليابانية تاكامادو فى مدينة سارانسك الروسية حيث ستشاهد مباراة لمنتخب بلادها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الأميرة أصبحت أول فرد فى القصر الإمبراطورى اليابانى يزور روسيا منذ عام 1916.

والعلاقات بين موسكو وطوكيو متأزمة في الوقت الراهن بسبب نشر نظام صواريخ أمريكى وقرار موسكو هذا العام نشر طائرات حربية على مجموعة من الجزر المتنازع عليها شمالي اليابان.

والخلاف حول الجزر التي سيطرت عليها القوات السوفيتية في نهاية الحرب العالمية الثانية محتدم إلى درجة أن موسكو وطوكيو لم توقعا حتى الآن معاهدة سلام لإنهاء الحرب.

وذكرت كيودو أن الأميرة تاكامادو لا تعتزم مقابلة مسؤولين روس لكنها ستحضر مباراتى المنتخب الياباني أمام كولومبيا والسنغال في مدينتى سارانسك وإيكاترينبرج.