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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:20 م
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الأموال العامة تحرر قضية غسل أموال لشاب استولى على 20 مليون جنيه من عملاء "جوجل"

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:18 م
الأموال العامة تحرر قضية غسل أموال لشاب استولى على 20 مليون جنيه من عملاء "جوجل" جوجل
كتب محمد إبراهيم
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حررت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قضية غسل أموال لـ"حسام.ح.ح" 23 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم الغردقة، بعدما نصب على عملاء "google ads " وأيضا تصنيع عملة "أثيريوم" الإلكترونية الشبيه بعملة البتكوين داخل مصر.

واحتوت قضية غسل الأموال على الأموال السائلة والمنقولة فضلا عقود شراء لـ6 وحدات سكنية بمشاريع عقارية بمدينة الغردقة باسم المتهم وزوجته، وحسابات داخل البنوك وصلت لـ20 مليون جنيه وسيارات فاخرة.

كانت معلومات وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد تعرض عدد من البنوك داخل البلاد وشركات تسويق إلكترونى بإنجلترا وتعرض عملائهم للنصب والاستيلاء على حسابات البطاقات الائتمانية وسحب أرصدتها فضلا عن شراء منتجات من على المواقع التسويقية الإلكترونية، بطرق احتيالية خاصة بعملاء تلك البنوك دون علمهم.

وعقب الفحص والتحريات بمعرفة ضباط إدارة الجرائم المصرفية بمباحث الأموال العامة تبين أن وراء تلك الوقائع "حسام.ح.ح" 23 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم الغردقة.

وأضافت التحريات، أن المتهم استغل خبرته الفائقة فى شبكة الإنترنت ورصد قيام شركة جوجل بإطلاق خاصية "google ads " جوجول للإعلانات والتى تتيح لأشخاص فتح حسابات لديها وعرض من خلالها فيديوهات متضمنة الإعلان عن منتجات الشركات المختلفة وتحصيل قيمة الإعلان من أصحاب الشركة المعلنة، والتى تزيد كلما ذات نسبة المشاهدات على أن يتم اقتسام القيمة ما بين شركة جوجل والأشخاص أصحاب الحسابات، عن طريق إضافة قيمة حصة هؤلاء الأشخاص لبطاقات الدفع الخاصة بهم والمدونة بحساباتهم على موقع الشركة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم "حسام.ح.ح" قام بتقليد صفحة إلكترونية مشابهة لصفحة "google ads " على شبكة الإنترنت واستخدامها فى الحصول بطرق احتيالية على بيانات حسابات عملاء الشركة كاسم المستخدم وكلمة المرور، من خلال رسالة خادعة يتم إرسالها لهؤلاء العملاء عبر الصفحة المقلدة، وإثناء إرسال وتلقيه الرقم الخاص بالعملاء يقوم المتهم بالدخول على الحسابات وتغيير بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية التى تقوم الشركة بإضافة حصة أصحاب تلك الحسابات إليها من حصيلة الإعلانات ووضع بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة به وأسرته لتلقى قيمة تلك الحصة والاستيلاء عليها إما لشراء منتجات عبر شركات التسويق الإلكترونى بالخارج ثم شحنها للبلاد واستلامها أو سحبها نقدا من خلال ماكينات الصرف الآلى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية قام رجال مكافحة الجرائم المصرفية بمباحث الأموال العامة من أعدد خطة وأمكنة معدة مسبقا للإيقاع بالمتهم، وأثناء استقلاله سيارة فارهة داخل مدينة الغردقة تم ضبطه وعثر بحوزته على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة أحدث موديل و4 بطاقات دفع إلكترونى صادرين من أحد البنوك الإنجليزية باسم المتهم وزوجته ووالدته يستخدمها فى الاستيلاء على أموال عملاء شركة جوجل.

 وتحرر محضر بالواقعة وأرسل على النيابة العامة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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