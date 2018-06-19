اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

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مصر تخسر من روسيا بثلاثية فى كأس العالم

السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق

النيابة العامة الإيطالية توافق على تسليم مصر الآثار المضبوطة بإيطاليا

اتحاد التأمين: 10 مليارات دولار قيمة التأمين على كأس العالم ضد هجمات الإرهاب

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح.. وأسئلة التاريخ للثانوية العامة مطابقة للمواصفات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

18 حالة غش بلجان "الفيزياء" والتاريخ" رغم سهولة الامتحان

مجلس الوزراء: لا صحة لفرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى

وزير المالية: لا صحة لفرض ضرائب على عربات الفول أو مستخدمى آيفون