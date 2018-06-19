استمرار البحث عن مفقودين بعد غرق عبارة فى إندونيسيا

رويترز

يصارع رجال الإنقاذ فى إندونيسيا أمطارا غزيرة وأمواجا يصل ارتفاعها إلى مترين، اليوم الثلاثاء، بحثا عن ناجين بعد غرق عبارة على متنها ما لا يقل عن 80 راكبا فى بحيرة توبا السياحية فى سومطرة الشمالية.

وجرى إنقاذ 18 شخصا وتم تأكيد وفاة راكب بعد غرق العبارة أمس الاثنين. ويشارك نحو 100 من رجال الإنقاذ بينهم مسؤولون في الشرطة والجيش في عملية البحث والإنقاذ ،ولم يتضح بعد إن كان هناك أجانب بين المفقودين.

وقال بوديوان رئيس وكالة البحث والإنقاذ فى مدينة ميدان القريبة "تحركت فرقنا المشتركة فى السابعة صباحا"، وأضاف أن الفرق ستواصل العمل ما دامت حالة الطقس تسمح.

وقال "قد يستغرق العثور على الضحايا الغارقين وقتا" مضيفا أن بعض الجثث ربما تكون محاصرة داخل العبارة الغارقة.

وقال سري هارديانتو المسؤول فى وزارة النقل الإندونيسية إن العبارة مصممة لاستيعاب 60 راكبا لكنها ربما كانت تقل نحو 80 شخصا وعشرات الدراجات النارية.

وذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن هناك تقارير غير مؤكدة بأن العبارة، التى تعرضت لأمواج عاتية ورياح قوية، كانت تقل ما يصل إلى 130 شخصا.