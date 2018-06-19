اجتماع لوزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة

كتب محمود عثمان

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم مع قيادات الوزارة لإستعراض أهم الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة .

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال الإجتماع أن خدمة المواطنين تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة ، وأوضح الوزير أنه سيتم استكمال ما بدأه الوزراء السابقون لتعظيم الإيجابيات ونشرها فى المحافظات وتلافى أى سلبيات .

وقال شعراوى أن دور الوزارة مهم جداً فى التنسيق مع الوزارات والمحافظات لدعم التنمية الشاملة فى كافة أرجاء مصر والقضاء على الفساد ، موضحاً أن المشروعات القومية الكبرى وكافة الإنجازات التى تحققت فى المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإخلاص فى العمل والنزاهة وحسن الأداء هو معيار تقييم القيادات فى الوزارة والمحافظات مشدداً على ضرورة القضاء على الروتين فى العمل والتميز والإبداع فى التفكير ودراسة أى مشكلات وإيجاد حلول غير تقليدية ولكنها قابلة للتطبيق مع ضرورة العمل على خلق صف ثانى وثالث فى كل قطاع وإدارة بالوزارة والمحافظات ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية واستمرار العمل .

وشدد اللواء محمود شعراوى خلال الإجتماع على أهمية متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات وتلافى أى سلبيات مع تعظيم الايجابيات وحسن إدارة واستغلال موارد الدولة فى كل محافظة ، وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى للإرتقاء بخدمات التنمية المقدمة حتى يستفيد منها المواطنون خاصة فى القرى الأشد فقراً ، مؤكداً أهمية التفاعل مع المواطنين من خلال صفحات التواصل الإجتماعى للوزارة والمحافظات وزيادة المتفاعلين مع الصفحة الرسمية للوزارة وحل مشكلات المواطنين والاستماع الى مقترحاتهم لتطوير الأداء فى المحليات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة فى كل محافظة .

وطلب الوزير من جميع القيادات إعداد خطة ورؤية لتطوير العمل فى كل قطاع وإدارة وعرض أساليب تنفيذها على مستوى الوزارة والمحافظات والجدول الزمنى للتنفيذ .

من ناحية أخرى أكد اللواء محمود شعراوى على متابعة الوزارة أول بأول موقف تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل فى المحافظات بالتنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مؤكداً أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين ومتابعة حلها مع المحافظات المعنية والرد عليها ، وأشار الوزير إلى استقرار الأمور فى كافة المحافظات وتم التعامل مع بعض الشكاوى الفردية .