video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

اجتماع لوزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:17 م
اجتماع لوزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة وزير التنمية المحلية - أرشيفية
كتب محمود عثمان
إضافة تعليق

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم مع قيادات الوزارة لإستعراض أهم الملفات التى تعمل الوزارة على تنفيذها وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة .
وأكد اللواء محمود شعراوى خلال الإجتماع أن خدمة المواطنين تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة ، وأوضح الوزير أنه سيتم استكمال ما بدأه الوزراء السابقون لتعظيم الإيجابيات ونشرها فى المحافظات وتلافى أى سلبيات .
وقال شعراوى أن دور الوزارة مهم جداً فى التنسيق مع الوزارات والمحافظات لدعم التنمية الشاملة فى كافة أرجاء مصر والقضاء على الفساد ، موضحاً أن المشروعات القومية الكبرى وكافة الإنجازات التى تحققت فى المحافظات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الإخلاص فى العمل والنزاهة وحسن الأداء هو معيار تقييم القيادات فى الوزارة والمحافظات مشدداً على ضرورة القضاء على الروتين فى العمل والتميز والإبداع فى التفكير ودراسة أى مشكلات وإيجاد حلول غير تقليدية ولكنها قابلة للتطبيق مع ضرورة العمل على خلق صف ثانى وثالث فى كل قطاع وإدارة بالوزارة والمحافظات ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية واستمرار العمل .
وشدد اللواء محمود شعراوى خلال الإجتماع على أهمية متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات وتلافى أى سلبيات مع تعظيم الايجابيات وحسن إدارة واستغلال موارد الدولة فى كل محافظة ، وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدنى للإرتقاء بخدمات التنمية المقدمة حتى يستفيد منها المواطنون خاصة فى القرى الأشد فقراً ، مؤكداً أهمية التفاعل مع المواطنين من خلال صفحات التواصل الإجتماعى للوزارة والمحافظات وزيادة المتفاعلين مع الصفحة الرسمية للوزارة وحل مشكلات المواطنين والاستماع الى مقترحاتهم لتطوير الأداء فى المحليات والتركيز على تحسين الخدمات المقدمة فى كل محافظة .
وطلب الوزير من جميع القيادات إعداد خطة ورؤية لتطوير العمل فى كل قطاع وإدارة وعرض أساليب تنفيذها على مستوى الوزارة والمحافظات والجدول الزمنى للتنفيذ .
من ناحية أخرى أكد اللواء محمود شعراوى على متابعة الوزارة أول بأول موقف تنفيذ التعريفة الجديدة لوسائل النقل فى المحافظات بالتنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، مؤكداً أنه يتم تلقى شكاوى المواطنين ومتابعة حلها مع المحافظات المعنية والرد عليها ، وأشار الوزير إلى استقرار الأمور فى كافة المحافظات وتم التعامل مع بعض الشكاوى الفردية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يتابع الأوضاع فى المحافظات بعد تحريك أسعار الوقود

مع انتهاء إجازة العيد.. الحكومة تراقب تطبيق تعريفة الركوب.. وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين ورؤساء الأحياء بالتواجد مع المواطنين بالمواقف.. وأمين عام الوزارة: مستعدون جيدا وعقوبات صارمة للسائقين المخالفين

التنمية المحلية

محمود شعراوي

خطة التنمية المحلية




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة