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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:41 م
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إيقاف عمدة قرية ألمانية عن العمل بسبب اتهامها بدعم حركة معادية للحكومة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:02 م
إيقاف عمدة قرية ألمانية عن العمل بسبب اتهامها بدعم حركة معادية للحكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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قررت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف عمدة قرية بلوسترلانج بولاية بافاريا عن العمل، بسبب اتهامها بدعم حركة متطرفة معادية للحكومة.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن السلطات التأديبية بولاية بافاريا أوقفت العمدة مونيكا زيلير عن العمل، ورفعت دعوى قضائية بمحكمة فى ميونخ للمطالبة بإقالتها.

وأعلن مسئولون بالاستخبارات الألمانية أن هناك حوإلى 16500 ألمانى ينتمون لحركة "مواطنى الرايخ"، وهى جماعة ترفض الاعتراف بالجمهورية الفِدرالية الألمانية التى أُنشئت بعد الحرب، ويُعتبر حوإلى 900 فرد من أعضاء تلك الحركة من المتطرفين اليمينيين.

وقالت السلطات التأديبية إن العمدة مونيكا زيلير نظمت محاضرة ألقاها أحد أعضاء الحركة بأحد الأماكن فى القرية.

 


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