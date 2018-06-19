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إيقاف تشغيل 19 تاكسى و 3 سيارات سرفيس 3 شهور لمخالفة الالتزام بالتعريفة بالدقهلية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:12 ص
إيقاف تشغيل 19 تاكسى و 3 سيارات سرفيس 3 شهور لمخالفة الالتزام بالتعريفة بالدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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قرر الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، مساء أمس الاثنين، ايقاف تشغيل 19 تاكسى عداد بمدينه المنصورة لعدم تشغيل العداد واستغلال المواطنين بطلب زيادة الاجرة.

كما قرر الشعراوى، إيقاف 3 سيارات ميكروباص سرفيس على الخطوط الداخلية لمدينه المنصورة، موضحا أنه تقرر إيقاف تشغيل التاكسيات وسيارات الميكروباص "السرفيس" المشار إليها 3 شهور لتقسيم الخطوط العاملة عليها مما يعد تلاعبا من جانب السائقين فى الأجرة المقررة.

جاءت قرارات المحافظ، بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اللواء حسام حمودة، رئيس حي غرب المنصورة، بشأن نتائج حملات المرور والتفتيش الميدانى اليوم لمراقبه ومتابعة تطبيق وتنفيذ التعريفة المقررة بمدينه المنصورة عملا على راحة المواطنين.

وفى ذات السياق كان محافظ الدقهلية، كلف رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والادارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال للمواطنين ومعاقبه المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.


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