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إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:22 ص
إصابة 5 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أصيب زوج وزوجته و3 من أطفاله، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف.
 
هرعت سيارتى إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "عصام محمد محمد"35 سنة، موظف، مصاب بكدمات وجروح، "هدى صالح محمد" 33 سنة، ربة منزل، جروح بالوجه والقدم، والأطفال وهم "عبد الرحمن" 7 سنوات، "أحمد" سنتين، " تقى" سنتين، مصابين بكدمات،وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا، وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
 
 

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