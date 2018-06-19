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إصابة طفل بنزيف فى المخ إثر سقوطه من أعلى سلم منزله فى المنوفية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 08:23 ص
إصابة طفل بنزيف فى المخ إثر سقوطه من أعلى سلم منزله فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أصيب طفل بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك إثر سقوطه من أعلى سلم منزله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف باستقبال مستشفى منوف العام " ي و ع  "  طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.
 
بالانتقال والفحص وسؤال والده قرر بأنه أثناء نزول نجله على سلم المنزل، انزلقت قدمه وسقط مما أدى إلى حدوث إصابته، ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 
 
 

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