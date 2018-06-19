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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:11 م
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إحباط تهريب 42 ألف لتر بنزين مدعم

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:20 م
إحباط تهريب 42 ألف لتر بنزين مدعم جراكن بنزين-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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بعد تحريك أسعار الوقود، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط 42 ألف لتر مواد بترولية مدعمة، و451 إسطوانة بوتاجاز بحوزة 6 متهمين قبل بيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والإحتكار وضبط الأسعار والعمل على مواجهة شتى صور الاستغلال والغش التجارى وخاصةً فى مجال إحتكار المواد البترولية والوقود وبيعها بالسوق السوداء .

 

 

 

 


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