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أوزبكستان تدعو الحكومة الأفغانية وطالبان لمحادثات سلام

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:49 ص
أوزبكستان تدعو الحكومة الأفغانية وطالبان لمحادثات سلام طالبان - أرشيفية
رويترز
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قالت أوزبكستان إنها وجهت الدعوة للحكومة الأفغانية وحركة طالبان لإجراء محادثات سلام مباشرة على أراضيها بعدما أعلن الجانبان وقف إطلاق النار خلال عطلة عيد الفطر.

كانت حركة طالبان أعلنت وقفا مفاجئا لإطلاق النار منذ يوم الجمعة الماضى ولمدة ثلاثة أيام على ألا يشمل القوات الأجنبية. وتداخلت هذه الهدنة مع وقف آخر لإطلاق النار أعلنته الحكومة الأفغانية ويستمر حتى غدا الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية في أوزبكستان "يأمل الجانب الأوزبكى أن يتم مد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى"، وكثفت أوزبكستان جهودها الدبلوماسية فى شؤون المنطقة فى مارس باستضافة مؤتمر سلام أفغانى.

وعلى الرغم من تغيب طالبان عن هذا المؤتمر فإن وزارة الخارجية الأوزبكية قالت إنها أجرت اتصالات وعقدت اجتماعات مع أعضاء بارزين فى طالبان.

وقالت الوزارة في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين "تؤكد وزارة الخارجية استعدادها الكامل لتوفير كافة الظروف الضرورية في أي مرحلة من عملية السلام لبدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على أراضى أوزبكستان".

وتسعى أوزبكستان لرفع مكانتها الدولية في إطار حملة الرئيس شوكت ميرضيائيف للانفتاح في البلد الذى يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة وجذب استثمارات أجنبية بعد عقود من العزلة والركود الاقتصادى.


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