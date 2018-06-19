أسعار النفط اليوم االثلاثاء 19-6-2018 برنت يسجل 74.69 دولار للبرميل

كتب أحمد أبو حجر

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 19-6-2018، حيث سجل برنت 74.69 دولار للبرميل ، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65.24 دولار للبرميل

ويأتى ذلك بالتزامن مع تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ليقود لهبوط حاد في العديد من الأسواق العالمية، وتبادلت الولايات المتحدة والصين التهديد بفرض رسوم عقابية على صادرات كل منهما بما قد يشمل إمدادات النفط الأمر الذي ضغط على أسواق الأسهم، ويتابع تجار النفط عن كثب تهديد الصين بالرد علي الرسوم الأمريكية بفرض رسوم 25 بالمئة علي واردات النفط الخام الأمريكي والتي تسجل ارتفاعا منذ 2017 لتصل لنحو مليار دولار شهريا.

وتأثر الخام بتوقعات بأن ترفع أوبك وحليفها الرئيسي روسيا الإنتاج بشكل تدريجى ، وبدأت منظمة أوبك ومجموعة من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا خفض إمدادات النفط لدعم الأسعار في 2017.

وإثر زيادة كبيرة في أسعار الخام من أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016، تجتمع أوبك وحلفاؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في فيينا لمناقشة سياسة الإنتاج في المستقبل.



رئيس لوك أويل: ينبغي تقليص خفض إنتاج النفط بمقدار النصف عند 75 دولارا للبرميل

قال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية، في مقابلة مع وكالة انترفاكس للأنباء يوم الثلاثاء إنه ينبغي تقليص تخفيضات إنتاج النفط بمقدار النصف إذا بلغ سعر الخام 75 دولارا للبرميل.

وأضاف علي كبيروف أن 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط وأن لوك أويل تستطيع العودة بإنتاج الخام إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.