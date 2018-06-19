أستاذ باطنة: 80% من وفيات مرضى السكر بسبب مضاعفاته على القلب

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد إبراهيم عبد الغنى مدرس الباطنة والسكر والغدد الصماء بطب المنصورة ، أن مرض السكر يؤثر على القلب والأوعية الدموية، كما أنه يؤثر على جميع أعضاء الجسم، موضحا أن مرض القلب يؤدى الى الإصابة بذبحة صدرية فى أى مرحلة عمرية مبكرة حتى وإن كانت فى سن الشباب.

وقال فى تصريح خاص لـــــ"اليوم السابع" إن مرض السكر يصيب عضلة القلب ويؤدى إلى حدوث تصلب الشرايين ، ومشاكل فى الأوعية الدموية، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يترتب عليه اعتلال عضلة القلب، موضحا أن الذبحة الصدرية الصامتة هى أخطر المضاعفات الناتجة عن مرض السكر، نظرا لأنها لا تسبب أى أعراض، ولا يتم اكتشافها إلا بعد تدهور الحالة الصحية، ويعود ذلك إلى حدوث تلف بالأعصاب نتيجة مرض السكر فلا يشعر المريض بأى أعراض.

وأوضح أن مرض السكر يؤثر أيضا على الأوعية الدموية، حيث يؤدى إلى ضعف الدورة الدموية الطرفية، وضعف الإحساس الناتج عن ضعف التغذية للأعصاب الطرفية، ويؤدى إلى حدوث وتنميل ووخذ فى الأطراف ، والتنميل الشديد مع ضعف الإحساس قد يصل لمرحلة عدم الاحساس بأى آلام حيث تكون الأطراف وكأنها تم تخديرها.

وأشار إلى أن مرض السكر يؤدى أيضا إلى حدوث ضيق الشرايين الطرفية المغذية للقدم مما يعرضهم إلى حدوث بتر فى الأقدام، وحدوث جلطات بالمخ والقلب، والكلى، وشرايين الرئة.

وقال إنه من المعروف علميا أن 80 % من أسباب الوفاة فى مرض السكر هى ناتجة عن مضاعفات امراض القلب.

وأكد أنه تم اكتشاف علاجات جديدة أحدثت تغيير فى علاج مرض السكر، وحماية القلب من المضاعفات، وقد تم تغيير الخطوط الاسترشادية لعام 2018 ، والتى أقرت أن مريض السكر من النوع الثانى بعد فشل ضبط السكر بعلاج المتفورمين فإذا كان يعانى من امراض القلب والمخ والشرايين الطرفية الناتجة عن تصلب الشرايين يجب عليه أن يتم علاجه بالأدوية التى لها القدرة على حماية هذه الأعضاء باستخدام الأدوية الجديدة.