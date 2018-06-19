أبو الغيط ناعيا جمال مختار: نموذج فى تعزيز التعاون العربى المشترك

كتب مصطفى عنبر

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور جمال مختار، الرئيس المؤسس للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى وافته المنية، سائلاً المولى عز وجل أن يرحمه ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته وتلاميذه الصبر والسلوان.

وأشاد الأمين العام بالدور الكبير والمهم الذى لعبه الفقيد على مدى مسيرته المهنية والعلمية الطويلة والتى تمثل مثالاً يحتذى به من أجل تعزيز التعاون العربى المشترك، خاصة فى مجالى النقل البحرى والعمل الأكاديمى، وذلك منذ تولى منصب مدير الأكاديمية العربية للنقل البحرى فى سبعينيات القرن الماضى، مرورا بعضويته فى مجلس إدارة الشركة العربية للملاحة البحرية، ثم مع توليه رئاسة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى عام 1990، ورئاسته للاتحاد الدولى للجامعات البحرية فى عام 2003.

ونوه الأمين العام بالجهود الحثيثة التى بذلها الفقيد على وجه الخصوص أثناء رئاسته للأكاديمية العربية التى أصبحت إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى والهندسة والإدارة، إضافة لكونها نموذجا ناجحا للتعاون العربى المشترك.