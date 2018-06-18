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7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:03 ص
7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تدخل 7 كليات على مستوى جامعات الجمهورية الخدمة بتنسيق قبول الطلاب لعام 2018، وذلك بعد حصولها على الاعتماد النهائى من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وإعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات بدء الدراسة بها. 
 
1- كلية الحقوق  بجامعة الفيوم.
2- كلية التربية الرياضية (بنين وبنات) جامعة الفيوم.
3- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف.
4- كلية التربية النوعية بالنوبارية جامعة دمنهور.
5- كلية الحقوق جامعة بورسعيد.
6- كلية الحقوق (انتظام) جامعة دمياط.
7- المعهد الفنى للتمريض جامعة كفر الشيخ.
 

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