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خلال الربع الأول من 2018..

4.2 مليار دولار تبادل تجارى مع شرق أوروبا وروسيا الأعلى استيرادا من مصر

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:00 ص
4.2 مليار دولار تبادل تجارى مع شرق أوروبا وروسيا الأعلى استيرادا من مصر صادرات - صورة ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أوروبا خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 4.2 مليار دولار، حيث صدرت مصر لتلك الدول سلع ومنتجات بقيمة 1.1 مليار دولار، مقابل 3.1 مليار دولار واردات منها.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته حول التجارة الخارجية لمصر عن الفترة من يناير – مارس 2018، ارتفع حجم الصادرات المصرية لدول شرق أوروبا خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمثيلتها من العام الماضى.

وبلغت صادرات مصر لدول شرق أوروبا 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 878.2 مليون دولار فى الربع المماثل من العام الماضى، وطبقاً للنشرة الإحصائية، جاءت تركيا الأعلى فى دول شرق أوروبا استيراداً من مصر، تلاها روسيا ثم اليونان.

ويذكر أن إجمالى واردات مصر فى الربع الأول من العام الجارى بلغ، 17.8 مليار دولار، مقابل 7.2 مليار دولار صادرات، حيث استحوذت واردات شرق أوروبا على نحو 17% من إجمالى واردات مصر، أما الصادرات إليها فاستحوذت على 15% من جملة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير – مارس 2018.

وتمثلت أهم دول شرق أوروبا التى تبادلت مصر معها تجارياً خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، فى "اليونان، أوكرانيا، قبرص، المجر، بلغاريا"، هذا بجانب تركيا التى تعد الكثر استيراداً للمنتجات المصرية مقارنة بباقى دول شرق أوروبا، حيث بلغ حجم التصدير إليها 536.5 مليون دولار، من إجمالى صادرات مصر لدول شرق أوروبا "1.1 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام، وتلاها روسيا بصادرات بلغت قيمتها 192.3 مليون دولار، ثم اليونان بواردات من مصر بقيمة 126.5 مليون دولار.

 

 


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