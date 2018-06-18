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الإثنين، 18 يونيو 2018 06:20 ص
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4 اختصاصات للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. تعرف عليها

الإثنين، 18 يونيو 2018 06:00 ص
4 اختصاصات للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. تعرف عليها اجتماع لوزارة التخطيط
كتب : مصطفى عبد التوابب
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أكد مشروع قانون مصر السيادى على أن الجمعية العامة للصندوق تتمتع بعدد 4 اختصاصات وفقا للنظام الأساسى للصندوق، وفيما يلى الاختصاصات الأربعة التى نص عليهم القانون للجمعية العامة:-

 

1-مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات.

2-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

3-إقرار تعيين مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى وتحديد أتعابه وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات.

4-متابعة وتقييم أداء الصندوق  ومدى تحقيقه لأغراضه.

 

جدير بالذكر أن الحكومة اقرت خلال النصف الأول من العام الجارى قانونًا لإنشاء صندوق سيادى برأس مال مصرح به 200 مليار جنيه، ويبدأ برأس مال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه، يضخ 20% منها من جانب الحكومة عند تأسيسه.


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