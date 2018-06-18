3500 زائر لفعاليات الحى التراثى بالمدينة المنورة فى عيد الفطر المبارك

كتبت إيمان حنا

رسمت الفعاليات الكرنفالية التى انطلقت احتفالا بعيد الفطر المبارك، البسمة على وجوه أهالى المملكة فى جدة، حيث جذبت المدن الترفيهية الأطفال والكبار بتقديم الفعاليات الترفيهية التى لقيت تفاعلا كبيرا من المواطنين.



احتفالات العيد فى المدينة المنورة

وحرصت أمانة محافظة جدة من خلال تنظيم مثل هذه العاليات على تقديم كل ما يسهم فى إيجاد الفرح وصناعة البهجة بالعيد والوصول إلى المواطنين والمقيمين لإمتاعهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وذلك من خلال تنويع الفعاليات والأنشطة الاحتفالية وملاءمتها لمختلف شرائح المجتمع.



احتفالات عيد الفطر بالمدينة

ومن جانب آخر شهد الحى التراثى بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، حضور أكثر من 3500 زائر للاستمتاع بفعاليات الأنشطة التى نفذتها جمعية الثقافة والفنون بدعم من هيئة الثقافة، بمناسبة العيد تضمنت عروضا للفنون الشعبية والمسرحية.





احتفالات فى جدة

وأكد مدير لجنة المسرح بثقافة وفنون المدينة المنورة رامي خليل، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن اللجنة أعدت خلال الفعاليات عرضين مسرحيين بعنوان " رؤية 2030 " و" ليلة العيد ".



إقبال على احتفالات المدينة المنورة

العيد



فرحة العيد فى جدة



العيد فى جدة