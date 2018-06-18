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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:54 م
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277 ألف مكسيكى سجين خلال 17 عاما فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:22 م
277 ألف مكسيكى سجين خلال 17 عاما فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب - الرئيس الأمريكى
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "أيه إم" المكسيكية، إنه فى خلال 17 عاما ارتفع عدد السجناء المكسيكيين فى الدول الآخرى، حيث دخل 284 ألف و103 سجناء فى 91 بلدا، منهم 277 ألف مكسيكى سجين فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 2001 و2018.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن آخر مجموعة من 13 مكسيكى تم اعتقالهم فى فبراير الماضى بعد اعتدائهم على محل للمجوهرات فى أحد المنتجعات ببراجواى وفى انتظار الحكم عليهم بجرائم السرقة التى تتفاقم بسبب استخدام الأسلحة فى تلك الاعتداءات.

 

وأوضحت الصحيفة، أن عام 2017 هو العام الذى سجل أعلى عدد من المكسيكيين المحتجزين، حيث وصل عددهم إلى 25 ألفًا و71 سجينا، ومن يناير إلى 28 فبراير من هذا العام، تم الإبلاغ غن 4 آلاف و119 سجينا.

 

وأضافت الصحيفة، أنه وفقا لتقرير للخارجية المكسيكية فإن الولايات المتحدة هى الدولة التى تسجن معظم المكسيكيين، فبها 277 ألفًا و659 سجينًا مما يعنى أنها تضم 97% من السجناء المكسيكيين.

 

وتأتى إسبانيا بعد الولايات المتحدة الأمريكية مع المزيد من المكسيكيين المسجونين، بوجود 47 ألفًا، تليها بيرو مع 543، وبنما 485، جواتيمالات مع 411، وكولومبيا بها 409 مكسيكين مسجونين، وفى إنجلترا يوجد 271، والاكوادورو 247،وفرنسا 242، واليابان 220.


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المكسيك

الولايات المتحدة الامريكية

السجناء المكسيكيين

امريكا اللاتينية

الانتخابات المكسيكية




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