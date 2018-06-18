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وزير الطاقة الإماراتى: سوق النفط تقترب أكثر نحو التوازن

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:06 م
وزير الطاقة الإماراتى: سوق النفط تقترب أكثر نحو التوازن نفط -أرشيفية
رويترز
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قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى اليوم الإثنين، إن سوق النفط تقترب أكثر من التوازن.

وبحسب بيان أرسلته الوزارة، فإن المزروعى، الذى يتولى رئاسة أوبك هذا العام، أقر أيضا بمخاوف عبرت عنها بعض الدول فيما يتعلق بنقص محتمل فى سوق النفط العالمية.

وأضاف المزروعى: "بالنظر إلى المستقبل، ما زلت متفائلا بأننا سنحقق هدفنا المتمثل فى الاستقرار المستدام بسوق النفط، والذى يهدف إلى خدمة مصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمى فى الأجل الطويل"، قائلًا: "التقدم الكبير الذى حققناه سيكون مستداما فقط إذا كان تعاوننا له طابع مؤسسى بشكل ما".

وتابع المزروعى: "أوبك ستناقش خططها لبقية عام 2018، وما بعد ذلك، عندما تجتمع يوم الجمعة وستتفق بشأنها".


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