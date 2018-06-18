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الإثنين، 18 يونيو 2018 04:39 م
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وزير ألمانى يهدد بإغلاق الحدود فى يوليو حال عدم التوصل لإتفاق حول الهجرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:58 م
وزير ألمانى يهدد بإغلاق الحدود فى يوليو حال عدم التوصل لإتفاق حول الهجرة مهاجرين - أرشيفية
(أ ف ب)
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هدد وزير الداخلية الألمانى هورست زيهوفر، اليوم الاثنين، باغلاق حدود المانيا أمام المهاجرين اعتبارا من يوليو فى حال عدم توصل المستشارة لاتفاقات مع الشركاء الأوروبيين، لكن إنجيلا ميركل رفضت مهلة الأسبوعين التى حددها الوزير لها.

وقالت ميركل انها ستسعى للتوصل إلى اتفاق مع دول أوروبية خلال قمة للاتحاد الأوروبى فى 28 و29 يونيو لكنها شددت على أنه لن يكون هناك أى "إغلاق تلقائى" للحدود امام طالبى اللجوء حتى فى حال الفشل على المستوى الأوروبى.

من جانبها رفضت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، مهلة أسبوعين حددها لها وزير الداخلية للتوصل إلى حل أوروبى لأزمة الهجرة.

وأعلن حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى حليف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين أنه سيقرر إذا كان سينفذ خطة للحد من الهجرة عند الحدود الألمانية ويخاطر باستقرار ائتلافها الذى تشكل قبل 3 أشهر.

وتصاعدت المواجهة بشأن الهجرة بين ميركل وحلفائها من الحزب المحافظ خلال الأسبوع الأخير لكن ظهرت بوادر يوم الأحد على احتمال التوصل إلى حل وسط عندما قال وزير الداخلية هورست زيهوفر الذى يترأس حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى إن بالإمكان تجاوز الخلاف.


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