video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 04:00 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف عبود والمرج والسلام و15 مايو.. صور

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:00 ص
نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف عبود والمرج والسلام و15 مايو.. صور نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف عبود والمرج
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تفقد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهره للمنطقتين الغربيه والشمالية، موقف المرج للأقاليم، وموقف السلام، وموقف عبود و15 مايو، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة بالمواقف.
 
وقال نائب المحافظ في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه  تحدث مع عدد من السائقين المعترضين على التعريفة الجديدة، وناقشهم فى طريقة حساب أجرة الركوب وكيفية حساب التعريفة الجديدة بطرق لا تظلم السائق أو الراكب.
 
وأشار نائب محافظ القاهرة، أن تم التأكد من تعليق قوائم بكل المواقف بالتعريفة الجديدة لمنع استغلال الركاب من قبل السائقين، مع تشديد الرقابة على المواقف باستمرار.
 
0
 

IMG-20180617-WA0001
 
IMG-20180617-WA0002
 
IMG-20180617-WA0004
 
IMG-20180617-WA0005
 
IMG-20180617-WA0006
 
IMG-20180617-WA0008
 
IMG-20180617-WA0009
 
IMG-20180617-WA0010
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة القاهرة تشن حملة على موقف عبود للتأكد من عدم التلاعب فى تعريفة الأجرة

قارئ يشكو استغلال سائقى موقف عبود لموسم العيد ورفع الأجرة

الداخلية تضبط شاب وفتاة بحوزتهما هيروين داخل موقف عبود

القاهرة

اخبار القاهرة

البنزين

الوقود

الاقاليم




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة