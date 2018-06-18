نائب محافظ القاهرة يتفقد مواقف عبود والمرج والسلام و15 مايو.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهره للمنطقتين الغربيه والشمالية، موقف المرج للأقاليم، وموقف السلام، وموقف عبود و15 مايو، لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من تعليق لافتات بالتعريفة الجديدة بالمواقف.

وقال نائب المحافظ في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تحدث مع عدد من السائقين المعترضين على التعريفة الجديدة، وناقشهم فى طريقة حساب أجرة الركوب وكيفية حساب التعريفة الجديدة بطرق لا تظلم السائق أو الراكب.

وأشار نائب محافظ القاهرة، أن تم التأكد من تعليق قوائم بكل المواقف بالتعريفة الجديدة لمنع استغلال الركاب من قبل السائقين، مع تشديد الرقابة على المواقف باستمرار.