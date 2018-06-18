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نائبة عراقية تطالب الحكومة بإيقاف عمليات التحالف الدولى فى البلاد

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:38 ص
نائبة عراقية تطالب الحكومة بإيقاف عمليات التحالف الدولى فى البلاد طائرات التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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طالبت النائبة العراقية عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادى، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية إيقاف عمليات التحالف الدولى الذى تقودها القوات الأمريكية فى العراق، متهمة التحالف بقصف فصائل من الحشد الشعبى على الحدود العراقية السورية.

وقالت العوادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن هذا التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة واستمرارا لجرائمه المتكررة ضد المقاومة، قد ارتكب ليلة أمس جريمة نكراء بقيامه بقصف الحدود السورية العراقية ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاومة العراقية".

ودعت مجلس النواب العراقى الحالى والقادم إلى ضرورة إصدار قرار ملزم للحكومة بطرد هذا التحالف من العراق، إذا كانت الحكومة غير قادرة على اتخاذها لهذا القرار.

وكان مسئولون عراقيون قد صرحوا أمس بأن قوات الحشد الشعبى تعرضت لقصف جنوب بلدة القائم عبر الحدود من البوكمال ما تسبب فى مقتل 20 مقاتلا وإصابة العشرات.

يذكر أن التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد نفى فى وقت سابق اليوم شن ضربات جوية قرب منطقة البوكمال على الحدود العراقية .

 


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