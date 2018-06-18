موجز أخبار مصر للساعة 6.. محمد صلاح جاهز لمباراة روسيا غدا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، تأكيد محمد صلاح جاهزيته لمباراة مصر وروسيا غدا فى بطولة كأس العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أعلن النجم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، جاهزيته للقاء الغد، أمام منتخب روسيا فى الجولة الثانية من بطولة كاس العالم.

تنتهى رسميا اليوم إجازة عيد الفطر المبارك بالنسبة لجميع العاملين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومة، ويبدأ جميع الموظفين فى الذهاب إلى عملهم بانتظام، ويصبح غدا الثلاثاء هو أول يوم عمل رسمى بجميع المصالح الحكومية والقطاع الخاص عقب تحريك أسعار البنزين وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كذّب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعى، من تصريحات منسوبة له على أحد المواقع الإلكترونية بشأن صدور قرارات صعبة خلال ساعات، وأن على المواطن تحملها لأنها تصب فى مصلحته.

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة، عن بدء تصحيح مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن نسبة النجاح فى العينة العشوائية بلغت 89.3%.

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية، للانتقال لأى مكان على مستوى الجمهورية، وذلك من واقع المسئولية الاجتماعية للهيئة.

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، محافظ الدقهلية بدفع المبلغ التعويضى المنصوص عليه فى قرار وزير التربية والتعليم "3 آلاف جنيه"، للتلميذ وليد فتحى إبراهيم المقيد بالصف الثانى الإعدادى عام 2000، والذى توفى أثناء عودته من المدرسة، إثر غرقه بعد سقوطه فى ترعة.

أشادت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، بحارس المنتخب الوطنى لكرة القدم، محمد الشناوى بعد رفض الآخير استلام جائزة "رجل المباراة" عقب اللقاء الذى جمع الفراعنة بمنتخب أوروجواى الجمعة الماضية، فى افتتاح مشوار مصر بمونديال روسيا 2018، لتقديمها برعاية شركة خمور.

أكد هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، أهمية عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لصفوف الفراعنة فى مباراة روسيا المحدد لها غداً، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

نيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الإثنين 18 يونيو 2018، الجناح المخصص لمصر فى منطقة التشجيع "FAN ZONE" بمدينة سان بطرسبرج بروسيا، والتى يتم من خلالها الترويج وعرض خريطة مصر الاستثمارية على كافة الحضور والمشجعين من مختلف دول العالم.

واصل عمالقة كرة القدم السقوط فى اليوم الرابع من نهائيات كأس العالم 2018 المقامة حالياً فى روسيا، بنتائج مخيبة لآمال الجماهير العريضة، وعلى الجانب الآخر حققت منتخبات الصف الثانى إنجازات غير متوقعة، فى مونديال ملوش كبير، حتى الآن.

تحولت مناطق عديدة بجنوب محافظة الجيزة إلى بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة النارية، حيث استغل أفراد التشكيلات العصابية البيئة الصحراوية التى تحيط بتك المناطق، فى تحويلها إلى بؤر إجرامية لهم، وأوكار يلجئون إليها هربا من قبضة وزارة الداخلية، وبالرغم من الحملات التى تشنها ويشارك بها ضباط من العمليات الخاصة والأمن المركزى فى محاولة لتطهير تلك البؤر من العصابات المسلحة، إلا أن تلك العصابات ما زالت تجد ملاذها فى جنوب المحافظة.

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بتسليط الضوء على المشهد السياسى فى تركيا قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة فى 24 يونيو الجارى، وقالت إن الإسلاميين والعلمانيين شكلوا جبهة موحدة ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للحيلولة دون حصوله على سلطات تعزز من قبضته على الحكم.

حقق المنتخب السويدى فوزاً غالياً على كوريا الجنوبية، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الاثنين، على ملعب "نيجنى نوفجورود" ضمن منافسات المجموعة السادسة، فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

أقرت محافظة القاهرة الزيادات الجديدة فى تعريفة التاكسى الأبيض، بعد تحريك أسعار الوقود بقرار من مجلس الوزراء يوم السبت الماضى، ويعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية تعريفة الركوب للتاكسى الأبيض.

يعد الأرز أحد الأطعمة التى يتناولها المصريون بشكل أساسى على مدار الأسبوع، حيث أصبح ندا قويا وبديلا رئيسيا للخبز على الموائد المصرية، لكن تلك السلعة الهامة وبعد تردد شائعات حول انخفاض المتداول منها بالأسواق، خلال الشهر الكريم، فاضطر معدومى الضمير لاحتكار كميات كبيرة منها، وقام بعضهم بترويج كميات هائلة فاسدة.

لجأت حديقة حيوانات روبى فى كراسنويارسك بروسيا إلى الغيبيات وأمور لا يصدقها العقل للتنبوء بنتيجة مباراة روسيا مع مصر ، باستخدام "نمر" فى حديقة حيوان روبى، فى محاولة غير منطقية للـ"تنبوء" بنتيجة مباراة روسيا مع مصر خلال مبارايات كأس العالم، والتى من المقرر أن تقام غدا يوليو فى روسيا.

وصلت منذ قليل إلى روسيا الطائرة التى تقل عدداً من الفنانين لمؤازرة المنتخب الوطنى فى مبارياته المقبلة أمام روسيا فى الجولة الثانية من كأس العالم.

توقعت الشمبانزى جوليا نتيجة مباراة مصر وروسيا، وقد اختارت الكرة المكتوب عليها مصر بلا تردد، وهو ما يشير إلى توقعها لصالح المنتخب المصرى، فهل تنجح جوليا فى اقتحام عالم التوقعات التى تجتاح الكرة الأرضية تزامنا مع مونديال 2018؟