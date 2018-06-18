موجز أخبار الساعة 1.. : محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أى مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز فى المستودعات.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تطبق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة، أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات.

وزير التموين: تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق فى المحافظات المختلفة، كما تقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بشن حملات مفاجئة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من بيع المواد البترولية والاسطوانات بالأسعار المقررة.

رئيس الوزراء: الجهاز المركزى للتعمير نفذ مشروعات بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال2017/2018

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، نفذ 33 مشروعا خلال العام المالى الحالى 2017/2018 ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، بتكلفة 965 مليون جنيه، كما نفذ الجهاز عددا من المشروعات بتكلفة إجمالية حوالى 1.9 مليار جنيه، وذلك فى إطار قيامه بمعاونة المحافظات وأجهزة الدولة، والإنابة عنها فى تنفيذ المشروعات.

الأرصاد: غدا طقس لطيف بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع المشاغبين.. و2 عصا إليكترونية لكل لجنة

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة ستطبق إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب بامتحانات الثانوية العامة فى الأيام المتبقية من الامتحانات.

السكة الحديد: تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم بكل القطارات

أكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد، منح تذاكر مجانية لمرضى السرطان ومرافقيهم لاستقلال القطارات بكافة أنواعها المكيفة والعادية، للانتقال لأى مكان على مستوى الجمهورية، وذلك من واقع المسئولية الاجتماعية للهيئة.

4 شركات مصرية فى قائمة "فوربس" لأقوى 100 شركة بالعالم العربى

نشرت مجلة فوربس الأمريكية فى نسختها العربية، قائمة تضم أقوى الشركات فى العالم العربى 2018، والتى تحوى قائمتين "أقوى 100 شركة عامة فى العالم العربى"، و"أكبر 50 شركة خاصة فى العالم العربى".

مصر للطيران تسير 8 رحلات لنقل 1200 مشجع لمؤازرة المنتخب أمام روسيا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 8 رحلات شارتر لنقل 1200 مشجع لمؤازرة المنتخب المصرى فى ثانى مبارياته فى مشواره بكأس العالم أمام منتخب روسيا صاحبة الأرض والجماهير، حيث تقام المباراة عصر غدا الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الأولى.

لطلاب الثانوية العامة.. أقوى مراجعة بمادة الفيزياء فى ليلة الامتحان

يقدم "اليوم السابع" لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية أقوى مراجعة ليلة الامتحان فى مادة "الفيزياء" من إعداد الأستاذ محمود فؤاد مدرس أول الفيزياء.

مصرع 5 مهاجرين لدى محاولتهم الفرار من شرطة الحدود الأمريكية

لقى 5 مهاجرين حتفهم وأصيب عدد آخر بجروح الأحد بعدما لاحقهم عناصر دوريات الحدود بمطاردة بالسيارات انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الاحتلال

استأنفت مجموعات من المستوطنين صباح يوم الاثنين، اقتحاماتها للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما احتجزت رئيس قسم الحراسة فى المسجد لساعات، قبل الإفراج عنه.

التعليم: تحرير 300 محضر X أول أسبوعين امتحانات ثانوية عامة.. وتعليمات بعدم كتابة محاضر الغش دون الاستماع لأقوال الطلاب الغشاشين.. ومصادر: إحالة بعضها للنيابة العامة والشئون القانونية تواصل التحقيق فى المتبقى

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعضاء الشئون القانونية بلجان امتحانات الثانوية العامة يحققون بشكل مباشر وفورى فى أى وقائع تحدث خلال لجان الامتحانات سواء مع الطلاب أو غيرهم، خاصة وقائع ومحاولات الغش الإلكترونى.

كوبر يضع الرتوش النهائية على خطة الفراعنة لمواجهة روسيا بكأس العالم.. صلاح يطلب المشاركة أساسيا.. المدرب الأرجنتينى يدرس الدفع بعمرو وردة مهاجما صريحا.. رمضان صبحى يعلن التحدى.. ولهيطة يتحدث عن الراحة النفسية

مع دقات الثامنة مساء غد الثلاثاء يلتقى المنتخب الوطنى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، مع نظيره الروسى فى إطار ثانى جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 المقامة فى روسيا.

الداخلية تواصل حملاتها على المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة.. إلزام السائقين بوضع ملصق بالأسعار الجديدة ولافتات بالمواقف لعدم استغلال المواطنين.. المرور تداهم 600موقف عشوائى وشرطة التموين تراقب محطات الوقود

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت مواقف سيارات الأجرة، لضبط الأداء الأمنى، والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، وتم زيادتها ومنع استغلال المواطنين.

صور.. "العابرون جنسيا" حكايات وجع لا تنتهى.. اضطراب الهوية الجنسية يبدأ من الطفولة ويتحول لكارثة.. متحولة جنسيًا: "المستشفى أقرت سلامتى العقلية ونجحت العملية وأنتظر البطاقة الشخصية.. ونفسى أتزوج زى كل البنات"

خلال السنوات الأخيرة، ظهرت على الساحة عدة حالات أثارت جدلا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" والسوشيال ميديا بدأت بسالى أو سيد، وانتهت بملك أو مالك، وباعتراف الأطباء المتخصصين فى المجال أكدوا أن هناك 133 حالة تقدمت للحصول على موافقات تصحيح جنس، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط حصلت 15 حالة على موافقة بإجراء عمليات التصحيح، منهم من نفذها فى السر خوفا من رد فعل المجتمع تجاههم، وآخرون لجئوا للعيادات الخلفية لتنفيذ مهمتهم دون انتظار لانتهاء الإجراءات.