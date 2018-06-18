مصر تشترى كميات من الغاز المسال عبر مناقصة

رويترز

قالت مصادر تجارية، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اشترت جزءا من تسع شحنات غاز طبيعى مسال طلبت شراءها من خلال مناقصة للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس.

ووفقا لتجار فإن الأسعار التقديرية للشحنات فى نطاق فوق 11 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، أو ما يعادل نحو 15 بالمئة من البرميل من خام برنت.

وارتفعت أسعار التسليم الفورى للغاز الطبيعى المسال فى آسيا للتسليم فى يوليو إلى مستويات جديدة هى الأعلى فى أربع سنوات عند 11.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضى بسبب المنافسة على شحنات من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وآسيا، بينما فرض تعطل إنتاج قيودا على الإمدادات.

وتسعى المكسيك والأرجنتين ومصر وباكستان مجتمعين للحصول على 46 شحنة للتسليم خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.