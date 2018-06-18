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مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى حوادث متفرقة بسوهاج

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:33 م
مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين فى حوادث متفرقة بسوهاج مدير أمن سوهاج
أ.ش.أ
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لقى 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب 19 آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة فى حوادث سير وغرق وحريق متفرقة بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارات بهذه الحوادث، وتبين من المعاينة والفحص أنه فى الحادث الأول بمركز أخميم وأثناء سير سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المركز انفجر الإطار الخلفى الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة فى يد السائق وانقلبت على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع سيدة وطالب، وإصابة قائد السيارة و16 شخصا آخرين.

وفى الحادث الثانى، انقلبت سيارة نقل بمركز جهينة أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامى الأيسر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة قائد السيارة وعامل بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وفى مركز البلينا، لقيت سيدة مصرعها عندما صدمها قطار حال عبورها بمزلقان قرية "برديس" بدائرة المركز أثناء غلقه.

وفى مركز ساقلتة، لقى طالب مصرعه غرقا فى نهر النيل أمام قرية " بنى واصل " بدائرة المركز حيث نزل للاستحمام فى النهر ولم يستطع مقاومة كثافة المياه.

وفى مركز المنشاة لقى طفل من قرية "عزبة النمر" بدائرة المركز مصرعه غرقا فى ترعة بالقرية حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه على حافة الترعة وغرق بها.

وفى مركز طما نشب حريق بسبب ماس كهربائى فى منزل مزارع بقرية " مشطا " بدائرة المركز نتج عنه شخص أثناء تواجده بالمنزل وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتم نقل جثث المتوفين والمصابين فى الحوادث إلى المستشفيات المركزية القريبة وتحررت بها المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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