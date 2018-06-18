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الإثنين، 18 يونيو 2018 04:38 م
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مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار جنوب لندن

الإثنين، 18 يونيو 2018 03:12 م
مصرع 3 أشخاص صدمهم قطار جنوب لندن محطة قطار لندن ـ صورة أرشيفية
لندن(أ ش أ)
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لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، بعدما صدمهم قطارا داخل إحدى محطات القطارات المزدحمة جنوب العاصمة البريطانية لندن، فيما وصفت الشرطة الوفيات بـ"غير المفسرة".

وقال متحدث باسم شرطة النقل البريطانية - فى تصريح نقلته صحيفة (التلجراف) البريطانية "إن الشرطة استُدعيت للمحطة بعد بلاغ عن العثور على العديد من الجثث"، مضيفا: "أن الشرطة والمسعفين من خدمة الإسعاف فى لندن توجهت لموقع الحادث، لكن للأسف أُعلن عن وفاة 3 أشخاص فى الموقع".

وتابع المتحدث "أن الشرطيين ما زالوا فى الموقع حيث يعملون على التعرف على المتوفين وإبلاغ عائلاتهم، كما تحاول عناصر الشرطة تحديد كيفية وصول الأشخاص الثلاثة إلى القضبان فى محطة (لوبورو) قبل الساعة 7:30 صباحا والتى تعد ساعة الذروة الصباحية".

 


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