مصرع طفلة غرقا بترعة المحمودية فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقيت طفلة مصرعها، غرقا بترعة المحمودية، أمام منطقة كوبرى الهويس، التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفرالدوار، بغرق طفلة بمياه ترعة المحمودية أمام كوبرى الهويس بدائرة القسم.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة الطفلة "دينا .ا.ا" 12 سنة، ومقيمه مينا البصل الإسكندرية، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، و تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالدوار، بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال والدها "السيد .ا.ا" 48 سنة، سائق ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام نجلته المتوفاه بغسل يديها بمياه الترعة المشار إليها بناحية قرية البوارى مركز كفر الدوار، زلت قدماها وسقطت بالمياه وجرفها التيار وغرقت، وأضاف بأنها تعانى من اضطرابات نفسيه وعصبية، وأنهما كان فى زيارة لأحد أقاربهما بالقرية المشار إليها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.