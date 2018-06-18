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مصرع طالب سقط من ترام الرمل فى الإسكندرية

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:24 م
مصرع طالب سقط من ترام الرمل فى الإسكندرية ترام الإسكندرية - صورة أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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لقى طالب مصرعه، بعد سقوطه من ترام الرمل بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، بسقوط شخص من ترام الرمل بمحطة ترام سان استيفانو ولقى مصرعه .

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال "ي.ا.ح" 12 سنة طالب بالمرحلة الإعدادية، الترام رقم 200 المتجه إلى محطة الرمل  قيادة "م.م.ت" 39 سنة سائق بالهيئة العامة لنقل الركاب، انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات الترام، مما أدى لإصابته بكسور وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم ومصرعه، وأيد الواقعة شاهد رؤية وجارى استدعاء أهليته، وتم إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف. لم يؤثر ذلك على حركة سير الترام ولم يتم رصد ثمة تداعيات أمنية. وتم تكيلف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، حرر المحضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة.

 

 


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