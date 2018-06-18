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مصرع شخص غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:21 ص
مصرع شخص غرقا بترعة المحمودية بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقي شخص مصرعه غرقا بترعة المحمودية أمام قرية كفر نكلا التابعة لمركز المحمودية بالبحيرة .
 
وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارًا من مركز شرطة المحمودية بوجود غريق بمياه ترعة المحمودية أمام قرية كفر نكلا بدائرة المركز.
 
بالإنتقال والفحص ، تبين قيام الأهالى بإنتشال جثة "عبد الرؤف .م.ع" 27 سنة، عامل ومقيم أبيس 2 رمل ثانى الإسكندرية ، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.
 
تم نقل الجثه لمشرحة مستشفى المحمودية العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.
 
وبسؤال والدته "خضرة .ش.ا" 59 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات العنوان قررت أنه حال قيام نجلها  بصيد الأسماك على حافة الترعه المشار إليها، إنزلقت قدمه وسقط بها، وجرفه التيار وغرق، وأضافت أنهما كان فى زياره لأحد أقاربهما بالقرية المشار إليها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم.
 
 
 

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