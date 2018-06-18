مصرع ربة منزل إثر إصابتها بالتسمم لتناولها طعاما فاسدا بالمنوفية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة بدائرة مركز السادات بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، باستقبال مستشفى منوف العام " ا ع ع م " ربة منزل ومقيمة دائرة مركز السادات مصابه حالة تسمم وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال كل من شقيقها "ا ع ع م" عامل ووالدتهما "م ع م ع" ربة منزل ومقيمان بذات الناحية قررا بشعور المذكورة بالآم بالبطن عقب تناولها طعام الإفطار وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت ونفيا الشبهة الجنائية وأضافا بتناولهما والمتواجدين بالمنزل من ذات الطعام.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية من عدمه تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كما انتشل أهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم جثة طفل فى حالة تحلل كامل من بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، من مركز شرطة شبين الكوم بوجود جثة طافية على سطح المياه ببحر شبين الكوم دائرة المركز.

وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى تبين أنها لطفل فى حالة تحلل، وتم نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية.

فى سياق آخر اندلع حريق هائل بكمية من مواسير الصرف الصحى بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، من مركز شرطة أشمون بنشوب حريق بكمية من مواسير الصرف الصحى بدائرة المركز.

بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال مدير الإدارة وتم اخماد الحريق الذى نشب لكمية من مواسير الصرف الصحى خاصة بشركة مقاولات بأرض فضاء بجوار مقلب قمامة.

لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات وأسفر عن احتراق كمية من المواسير والأخشاب وبسؤال " وع م " حارس خاص بالشركة ومقيم بذات الناحية، قرر أنه تم اشعال النيران ببعض المخلفات بالمقلب للتخلص منها، الا أن النيران امتدت إلى المواسير المشونه بقطعة الأرض المجاورة للمقلب، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.