مصدر عراقى: العثور على 6 جثث لأشخاص اختطفهم داعش شمال صلاح الدين

بغداد (أ ش أ)

ذكر مصدر أمنى عراقى بأن قوة أمنية عثرت على جثث ستة أشخاص بعد اختطافهم من قبل تنظيم داعش شمال محافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين، "إن قوة أمنية عثرت على جثث ستة مدنيين فى جزيرة الحضر شمال المحافظة، حيث أن الضحايا اختطفوا فى قضاء الشرقاط"..مضيفا: "أن الضحايا تم تصفيتهم بطلقات فى الرأس".

يذكر أن تنظيم داعش يمتلك أوكارا إرهابية فى مناطق فى أطراف محافظة صلاح الدين وخاصة فى مطيبيجة والزركة وجبال حمرين، ويستخدمها بين فترة وأخرى لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية.

من ناحية أخرى دعا نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقى نايف الشمرى، اليوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة لتنفيذ عمليات مداهمة فى منطقة الجزيرة؛ لضمان عدم عودة عناصر تنظيم داعش.

وقال الشمرى - فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية - : "إن عناصر من تنظيم داعش الإرهابى كانت تستقل سيارات ويرتدون الزى العسكرى أقدموا أمس الأحد، على اختطاف 30 شخصا من أبناء قبيلة شمر فى منطقة الثرثار قرب جسر عقارب"، مشيرا إلى أنه تم العثور اليوم على ست جثث منهم أعدمهم تنظيم داعش.

وأضاف "أن قيادة عمليات المشتركة والأجهزة الاستخبارية مطالبة بتشديد تحركاتها فى تلك المناطق وتأمينها بشكل أكبر، والعمل على إجراء عمليات مداهمة لتلك المناطق؛ لضمان عدم عودة داعش لتنظيم خلاياه بشكل فاعل فى تلك المناطق".