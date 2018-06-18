"مباحث الآداب" تضبط قضايا تحرش وفعل فاضح لشاب وفتيات خلال إجازة العيد

كتب محمد إبراهيم

قامت الإدارة العامة لمباحث الآداب بتحرير عدد من محاضر التحرش والفعل الفاضح ومخالفات لبعض المقاهى غير المرخصة خلال إجازة عيد الفطر.

وشملت تلك المحاضر تهمة التعرض لأنثى لشباب تحرشوا بفتيات ما بين تحرش لفظى وجسدى فى الإمكان العامة، فضلا عن تحرير العديد من محاضر الفعل الفاضح فى الأماكن والطرق العامة لبعض الفتيات والشباب.

كما شنت مباحث الآداب عددًا من محاضر المقاهى المخالفة وإغلاقها بالتنسيق مع الأحياء فى المحافظات وأيضا عدد من ضبط قضايا الدعارة وممارسة الرزيلة داخل شقق بعدة مناطق، وأحالت الإدارة جميع المخالفين والمحرر ضدهم محاضر إلى جهات التحقيق.

كما قامت الإدارة بفرض رقابة على الحدائق العامة لمنع حدوث أى مشاجرات أو مضايقات للمواطنين خاصة مع الكثافة التى تشهدها الحدائق العامة من قبل المواطنين للتنزه والاحتفال.