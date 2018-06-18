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لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة: أول فوج من إيطاليا يزور مصر حاليا

الإثنين، 18 يونيو 2018 11:52 ص
لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة: أول فوج من إيطاليا يزور مصر حاليا منسق لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة نادر جرجس
(أ ش أ)
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قال منسق لجنة إحياء رحلة العائلة المقدسة نادر جرجس إن ثالث فوج حجاج لمسار العائلة المقدسة وأول فوج من إيطاليا يزور مصر حاليا، موضحا أن الفوج تضمن 50 حاجا.

وأضاف جرجس - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، "أنه يتم العمل على إزالة كافة العقبات التى قد تعرقل تقديم مسار رحلة العائلة المقدسة بالشكل المطلوب، ونقدم كافة الجهود التى تساعد فى إظهار صورة مصر الحقيقية والإيجابية أمام العالم"، مشددا على أن جميع المتواجدين فى الفوج أعربوا عن سعادتهم لتواجدهم فى تلك الرحلة.

وأوضح أنه من المقرر أن يشهد شهر سبتمبر المقبل وصول فوجين آخرين لزيارة رحلة العائلة المقدسة، كما سيشهد شهر أكتوبر المقبل وصول 3 أفواج من الحجاج المسيحيين، مشيرا إلى أن وصول أول فوج للحجاج لمسار رحلة العائلة المقدسة من إيطاليا يأتى نتيجة للجهود التى بذلت خلال الرحلة التعريفية فى فبراير الماضي..لافتا إلى أن الحجاج الذين يضمهم الفوج من مقاطعة فيتيربو الإيطالية التى تحمل قيمة تاريخية كبيرة لدى الفاتيكان خاصة لأن بابوات الكنيسة الكاثوليكية أقاموا بها فترة من الزمن لأسباب سياسية.

وأشار جرجس إلى أن رحلة العائلة المقدسة تساهم بشكل كبير فى تنشيط السياحة المصرية والترويج لها، خاصة وأن تكلفة السائح فى رحلة العائلة المقدسة يعادل 4 أضعاف تكلفة السائح فى السياحة الشاطئية، فضلا عن أنها تساعد على ترويج لمحافظات وأماكن فى مصر لم تشهد أية تنمية سياحية من قبل.

 


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