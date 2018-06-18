كنائس الأراضى المقدسة تحتج على مشروع قانون اسرائيلى حول املاكها

القدس (أ ف ب)

حضت 3 كنائس فى الاراضى المقدسة الاثنين، رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتاينياهو على وقف مشروع قانون يرمى الى مصادرة اراض تملكها بعد 4 اشهر على ازمة كبرى ادت الى اغلاق كنيسة القيامة.

واتهم مسؤولون عن الكنائس الارمنية والارثوذكسية والكاثوليكية فى القدس السلطات الاسرائيلية بعدم احترام تعهد قطع قبل اشهر انهى هذه الازمة.

فى فبراير الماضي، قررت بلدية القدس الاسرائيلية تحصيل ضرائب على ممتلكات الكنيسة ما اثار غضب الكنائس.

وكان مشروع قانون اثار غضب الكنائس لانه يسمح للدولة بمصادرة اراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص ورأت فيه مساسا لحقها فى البيع وبالتالى الملكية.

وكان مسؤولون مسيحيون فى القدس اتخذوا خطوة نادرة تمثلت باغلاق كنيسة القيامة التى شيدت فى موقع دفن المسيح احتجاجا على اجراءات ضريبية اسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية.

وتعتبر كنيسة القيامة اقدس الاماكن لدى المسيحيين الذين يؤمنون بانها شيدت فى موقع صلب المسيح ودفنه ثم قيامته، كما انها وجهة رئيسية للحجاج، وكانت حكومة نتانياهو اعلنت تعليق تحصيل الضرائب ودرس مشروع القانون.