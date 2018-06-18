قرقاش: السيطرة على الحديدة مسألة وقت..والحوثيون يعرقلون وصول سفن الإغاثة

كتب سمير حسنى ورويترز

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن السيطرة على الحديدة بالكامل بالنسبة للتحالف مسألة وقت، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة شريان رئيسى لتمويل ميليشيا الحوثى بالأسلحة الثقيلة من إيران.

واتهم وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، ميليشيات الحوثى بعرقلة وصول سفن الإغاثة إلى ميناء الحديدة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تحرير الحديدة يعد مدخلا رئيسا لتحرير صنعاء.

وقال قرقاش أن التحالف الذى يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران من أجل السيطرة على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية يتبع نهجا محسوبا وتدريجيا فى المعركة.

وأضاف أن التحالف العسكرى بقيادة السعودية والإمارات يضع فى حسبانه الوضع الإنسانى الهش وتفادى سقوط ضحايا من المدنيين إضافة إلى الحسابات العسكرية.

وتابع للصحفيين فى دبى أنه يقدر عدد المقاتلين الحوثيين فى الحديدة بين ألفين وثلاثة آلاف، ورفض الكشف عن حجم قوات التحالف ولكنه قال إن لها التفوق العددى.

وأعرب قرقاش عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة من إقناع الحوثيين بالتخلى عن السيطرة على ميناء الحديدة اليمنى.