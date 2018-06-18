video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 18 يونيو 2018 12:33 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

قرقاش: السيطرة على الحديدة مسألة وقت..والحوثيون يعرقلون وصول سفن الإغاثة

الإثنين، 18 يونيو 2018 10:36 ص
قرقاش: السيطرة على الحديدة مسألة وقت..والحوثيون يعرقلون وصول سفن الإغاثة وزير الدولة الإماراتى أنور قرقاش
كتب سمير حسنى ورويترز
إضافة تعليق

قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، إن السيطرة على الحديدة بالكامل بالنسبة للتحالف مسألة وقت، مشيرا إلى أن ميناء الحديدة شريان رئيسى لتمويل ميليشيا الحوثى بالأسلحة الثقيلة من إيران.

 

واتهم وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، فى تصريحات نقلتها قناة العربية، ميليشيات الحوثى بعرقلة وصول سفن الإغاثة إلى ميناء الحديدة، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تحرير الحديدة يعد مدخلا رئيسا لتحرير صنعاء.

 

وقال قرقاش أن التحالف الذى يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران من أجل السيطرة على مدينة الحديدة اليمنية الساحلية يتبع نهجا محسوبا وتدريجيا فى المعركة.

وأضاف أن التحالف العسكرى بقيادة السعودية والإمارات يضع فى حسبانه الوضع الإنسانى الهش وتفادى سقوط ضحايا من المدنيين إضافة إلى الحسابات العسكرية.

وتابع للصحفيين فى دبى أنه يقدر عدد المقاتلين الحوثيين فى الحديدة بين ألفين وثلاثة آلاف، ورفض الكشف عن حجم قوات التحالف ولكنه قال إن لها التفوق العددى.

وأعرب قرقاش عن أمله أن يتمكن مبعوث الأمم المتحدة من إقناع الحوثيين بالتخلى عن السيطرة على ميناء الحديدة اليمنى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرقاش: سكان الحديدة فى اليمن لا يريدون أن يحكمهم متطرفون مدعومون من إيران

انور قرقاش

ميناء الحديدة

اليمن

الحوثى

اخبار العرب




لا تفوتك
روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

روسيا اليوم: الفيفا يغير بروتوكوله بسبب رفض الشناوى استلام جائزة أفضل لاعب

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

المترو: اليوم آخر أيام مد ساعات التشغيل.. وعودة العمل للواحدة صباحا من الغد

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

7 كليات جديدة تدخل الخدمة بتنسيق 2018.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

10 مقومات للاقتصاد تمكنه من الوصول لاستراتيجية التنمية 2030.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين بمحافظات مصر

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

كيف وصل الإرهابيون لاستخدام "RDX" فى العمليات التفجيرية؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة