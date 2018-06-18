فيديو.. صلاح الدين.. معارض تركى يتحدى دكتاتورية أردوغان من السجن

كتبت - إسراء أحمد فؤاد

سجل مرشح الرئاسة التركية المعارض صلاح الدين دميرطاش، فصلا جديدا من فصول التنديد بسياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الدكتاتورية، حيث قام دميرطاش ببث دعاية انتخابية من داخل محبسه على شاشات التليفزيون لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

ونشرت قناة "تي آر تي" التركية الرسمية التابعة للنظام، أمس، كلمة مصورة لمرشح حزب "الشعوب الديمقراطى" صلاح الدين دميرطاش، إلى ناخبيه من داخل السجن.

وسبق أن سمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية لدميرطاش، الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أنه موقوف على ذمة التحقيق فى تهم من بينها "الترويج لمنظمة حزب العمال الكردستانى المناوئة للنظام التركى وتحريض الشعب على الكراهية، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

وكان دميرطاش، قد طالب فى وقت سابق من وزارة العدل التركية، أن يوجه دعايته الانتخابية للناخبين من سجنه، وأرسل طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات، وقررت الأخيرة تسجيل كلمته من السجن الموقوف فيه.

وستجري الانتخابات الرئاسية داخل تركيا، فى 24 يونيو الجارى، ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب فى الانتخابات البرلمانية.