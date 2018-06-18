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غرفة شركات السياحة: حظر التعامل مع شركتين صينيتين لعدم سداد المستحقات

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:17 م
غرفة شركات السياحة: حظر التعامل مع شركتين صينيتين لعدم سداد المستحقات نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة
كتبت ــ ميرفت رشاد
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أعلنت لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى، حظر التعامل مع شركتين " Zhing Qing Travel-Cyts Da Tong" بالسوق الصينى، بعد توقفهما عن سداد المبالغ المستحقة لشركة السياحة المصرية "ترافكو " منذ فبراير 2018، نظير الخدمات التى قدمتها الشركة المصرية لعملاء الشركة الأجنبية.

وأكدت الغرفة فى خطاب أرسلته لأعضائها، أنه رغم المطالبات العديدة والوعود الكثيرة من الشركة الأجنبية بالسداد، إلا أنها امتنعت عن السداد، وحذرت الغرفة جميع الشركات المصرية بتوقيع الجزاءات المقررة بالمادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 فى حال تقديم أى خدمات سياحية للشركة.

 

 


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