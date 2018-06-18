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الإثنين، 18 يونيو 2018 08:40 م
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غداً.. "مصر للطيران" تسير 16 رحلة جوية لعودة 3545 معتمرا

الإثنين، 18 يونيو 2018 08:10 م
غداً.. "مصر للطيران" تسير 16 رحلة جوية لعودة 3545 معتمرا معتمرون - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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يستقبل مطار القاهرة الدولى، غدا الثلاثاء، 16 رحلة جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران من مطارى جدة والمدينة لعودة 3545  معتمرا بعد أداء مناسك عمرة شهر رمضان، وذلك ضمن رحلات العودة للمعتمرين.
 
وأفاد مصدر بالمطار، بأن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، يستقبل 11 رحلة من مطار جدة على متنها 2487 معتمرا، و5 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1058، بإجمالى 3545 معتمرا.
 
ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات خروج ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.
 
وكانت مصادر بالشركة الوطنية مصر للطيران، قالت إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة فى التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أى بإجمالى 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجارى، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.
 
وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران تمكنت من نقل ما يقرب من 45 ألف معتمر إلى مطارى جدة والمدينة المنورة على متن 450 رحلة جوية فى مرحلة الذهاب.
 
 

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