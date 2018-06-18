غادة والى: وصلات مياه وصرف صحى لـ 23 ألف أسرة أولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين البنية التحتية ومد وصلات المياه النقية والصرف الصحي لـ 23 ألف مسكن من مساكن الأسر الأولى بالرعاية فى إطار تنفيذ برنامج الوزارة "سكن كريم" بتكلفة إجمالية تقرب من 166 مليون جنيه، حيث تمت تغطية متطلبات 23 ألف أسرة فى محافظات قنا والأقصر والمنيا.

ففي محافظتي قنا والاقصر تم تغطية متطلبات الوصلات المنزلية للصرف الصحي بعدد 18 ألف 773 وصلة بالتعاون مع وزارة التخطيط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وعدد من الجمعيات الأهلية، وفى محافظة المنيا تم عمل 1765 وصلة مياه نقية بالإضافة إلى تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 1128 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية و422 وصلة للصرف الصحى.

وأضافت غادة والى أن العمل جار حاليا بمحافظات أسيوط لتنفيذ 1433 وصلة منزلية لمياه الشرب وتأهيل 280 منزلا بسوهاج والشرقية وأسوان بالقرى المستهدفة بالبرنامج، تنفيذا لبروتوكولات التعاون مع الجمعيات الأهلية والشركاء من القطاع الخاص.

برنامج سكن كريم أطلق عام 2017 ويقدر تمويل المرحلة الأولى منه 550 مليون جنيه ويستهدف التحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وبصفة خاصة الأسرالمستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط " تكافل وكرامة " والأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

ويتيح البرنامج فرصا لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين في مشروعات كثيفة العمالة ، ويؤدى إلى تحسن فى المؤشرات الصحية والبيئية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات بما سيعمل على خفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع فى إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج فى مرحلته الأولى 5 محافظات وهى المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا في 27 قرية في 17 مركز وتشمل مفردات التنفيذ مد الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصرف الصحي وبناء أسقف لمنازل وتتراوح قيمة الدعم المقدم للمنازل بالبرنامج ما بين 4 آلاف الى 25 ألف جنيه على أن تستهدف المرحلة الثانية محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، أسوان بالإضافة إلى تغطية المرحلة الثالثة لباقى محافظات الجمهورية.