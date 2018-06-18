عبقرينو وكريستيانو أسماء حركية استخدمتها حسم ولواء الثورة للهروب من الأمن

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة،مع 278 متهمًا بتولى قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتى (حسم) و(لواء الثورة)؛ والتى أحيلت إلى القضاء العسكرى – عن أن الجماعة اعتمدت فى بنائها الفكرى على مجموعة من الأفكار التكفيرية التى تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، أن عناصرها استخدمت أسماء حركية كستار للتواصل فيما بينها بغرض التحايل على الملاحقات الأمنية خلال التخطيط للعمليات العدائية التى قامت بتنفيذها بهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أسماء حركية مثل ميمى، وماركو وتيتو، وعبقرينو، وبودى وبيتر، والمستر، وكريستيانو، وجلجل كستار للتواصل فيما بينهم من خلال تطبيقات برامج المحادثات المشفرة عبر الهواتف المحمولة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتى كشفت عن ارتكابهم لـ12 جريمة إرهابية وانضمامهم لحركتى حسم ولواء الثورة.