ضبط 789 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 789 مخالفة مرورية.

وبعد توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، قامت حملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة، وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير789 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و31 مخالفة انتظار خاطئ، وتحصيل 6400 جنيه وسحب 11 دراجة نارية.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 33 رخصة، وتحصيل 3150 جنيها غرامة.