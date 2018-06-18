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الإثنين، 18 يونيو 2018 01:08 م
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ضبط 48 حالة تعرض لأنثى فى حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 18 يونيو 2018 12:48 م
ضبط 48 حالة تعرض لأنثى فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، شارك بها ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة، أسفرت عن ضبط 48 حالة تعرض لأنثى بالطريق العام، و20 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 18 بائعا متجولا، و14 حالة تسول.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 32 قضية تموينية متنوعة، بين تجميع واستيلاء على اسطوانات الغاز، وبيع اسطوانات بقيمة أعلى من السعر الرسمى وعدم حمل شهادات صحية.

 

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة التى استهدفت قطاع جنوب الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى المنطقة الأثرية بالهرم، وبولاق الدكرور وإمبابة، من ضبط 35 متهما بحوزتهم مواد مخدرة، وأسلحة نارية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 


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