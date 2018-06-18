ضبط 3 أسلحة جرينوف و221 سلاح آلى فى حملة أمنية بالمحافظات

دينا الحسيني

واصلت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن جهودها، وأسفرت خلال أسبوعين تسفر عن ضبط 1943 قطعة سلاح نارى، 2303 قضية مخدرات، 39 تشكيلا عصابيا، وتنفيذ 939271 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال الفترة من 3/6/2018 حتى 16/6/2018 فى مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 1943 قطعة سلاح نارى من بينهم 3 مدفع جرينوف ورشاش و221 بندقية آلية و 9 بنادق رصاص و400 بندقية خرطوش و 112 طبنجة و1197 فرد محلى و 3498 طلقة مختلفة الأعيرة و104 خزينة متنوعة و3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية و2507 قطعة سلاح نارى.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 2303 قضية مخدرات من بينها كمية من مخدر البانجو وزنت 370,710 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وزنت 113,104 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 16,161 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو وزنت 6,541 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 3,536 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 4,447 كيلو جرام و 368132 قرصا مخدرا.

وبمجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ضبط 905 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة. و فى مجال ضبط السجناء الهاربين من السجون ضبط 11 سجينا هاربا من السجون.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه ضبط 166 متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه ، وبحوزتهم 2 بندقية آلية ، 7 بنادق خرطوش ، 4 طبنجات ، 26 فرد محلى، 44 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 127قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 39 تشكيل عصابى ضموا 125 متهم ارتكبوا 193 حادث سرقة متنوع.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 5826 دراجة نارية مخالفة. وبمجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تم إعادة 102 سيارة ، 36 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهم.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (939271) حكم قضائى متنوع . تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدى .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية.