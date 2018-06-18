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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:54 م
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ضبط 220 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات خلال حملات بقنا

الإثنين، 18 يونيو 2018 01:43 م
ضبط 220 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات خلال حملات بقنا سرقة تيار كهربائى - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة الخاصة بالتيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد تمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى بعدد من مراكز المحافظة فى إطار المحافظة على المال العام بدائرة بندر قنا، أسفرت الحملة عن ضبط 220 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.


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