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الإثنين، 18 يونيو 2018 02:55 م
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ضبط عامل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالفيوم

الإثنين، 18 يونيو 2018 02:34 م
ضبط عامل بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بالفيوم أقراص مخدرة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط عامل، من قرية دفنو بمركز إطسا، بحوزته 150قرص مخدر بقصد الإتجار، فى حملة أمنية بمركز إطسا.

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بضبط "عبد الهادى .م " (53 سنة - عامل)، ومقيم بقرية دفنو بمركز إطسا، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد، وبحوزته 150 قرص مخدر بقصد الإتجار، ومبلغ مالى قدره 190جنيها وهاتف محمول.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 3827 لسنة 2018 إدارى مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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