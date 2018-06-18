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صور.. "مصطبة لندن".. مجسم فرعونى مصرى يطفو فى بحيرة فى لندن

الإثنين، 18 يونيو 2018 07:56 م
صور.. "مصطبة لندن".. مجسم فرعونى مصرى يطفو فى بحيرة فى لندن مصطبة لندن
لندن (رويترز)
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أقام الفنان البلغارى المولد كريستو مجسما طافيا بارتفاع 20 مترا، على شكل مقبرة فرعونية مصرية باستخدام براميل فى بحيرة بمتنزه هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن.

وافتتح كريستو المجسم الطافى المؤلف من 7506 براميل، بألوان الأحمر والأبيض والبنفسجى الفاتح، اليوم الاثنين. وللمجسم جانبان عموديان وآخران مائلان.

وقال كريستو "على مدى ثلاثة شهور سيبقى مجسم (مصطبة لندن) جزءا من بيئة هايد بارك فى وسط لندن"، وأضاف "الألوان ستتحول مع تغير الإضاءة وانعكاساتها على بحيرة سربنتين لتكون مثل لوحة تجريدية".

وبدأ العمل فى المجسم الطافى بطول 40 مترا وعرض 30 مترا فى شهر أبريل نيسان وشمل تركيب براميل سعة 55 جالونا على شكل قطع هرمى الشكل مثبت على 32 نقطة ارتكاز.

وشهد افتتاح المجسم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج وهو رئيس (سربنتين جاليريز) ، واشتهر كريستو وزوجته الفنانة جان كود، التى توفيت عام 2009، بأعمال منها مجسم (البوابات) فى متنزه سنترال بارك فى نيويورك عام 2005 ومشروع تغليف مبنى الرايخستاج التاريخى فى برلين عام 1995.

انشاء مجسم ضخم باسم مصطبة لندن
انشاء مجسم ضخم باسم مصطبة لندن

 

شخص يشاخد مصطبة لندن
شخص يشاخد مصطبة لندن

 

مجسما طافيا بارتفاع 20 مترا
مجسما طافيا بارتفاع 20 مترا

 

مصطبة لندن فى البحيرة
مصطبة لندن فى البحيرة

 

مصطبة لندن
مصطبة لندن

 

 


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