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صور..عشرات الأفغان يقطعون 500 كيلو متر سيرا على الأقدام للمطالبة بإنهاء الحرب

الإثنين، 18 يونيو 2018 09:49 ص
صور..عشرات الأفغان يقطعون 500 كيلو متر سيرا على الأقدام للمطالبة بإنهاء الحرب الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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وصلت مسيرة سلام تضم عشرات المواطنين إلى العاصمة الأفغانية كابول بعدما قطعت أكثر من 500 كيلومتر سيرا على الأقدام بأنحاء البلاد خلال 40 يوما، وذلك للمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 سنة.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن المسيرة انطلقت من مدينة لاشكر جاه الجنوبية الكائنة بمقاطعة هلمند والتى تقع أجزاء واسعة منها تحت حكم "طالبان"، وبدأت بتسعة أشخاص فقط إلا أنها جذبت عشرات الداعمين بطريقها.

وكانت جماعة (طالبان) قد أعلنت هدنة خلال أيام عيد الفطر، إلا أنها رفضت طلبا من الحكومة الأفغانية بتمديد وقف إطلاق النار وأعلنت أمس الأحد أنها ستستأنف هجماتها.

وكان الرئيس الأفغانى أشرف غنى أعلن الخميس وقفا مؤقتا لإطلاق النار مع حركة طالبان بمناسبة عيد الفطر وووافقت من جهتها الحركة على ذلك حسب ما أعلنت السبت، وهذه المرة الأولى التى توافق فيها حركة طالبان على وقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر منذ عام 2001.

مئات المواطنين فى أفغانستان يشاركون فى مسيرة السلام بكابول
مئات المواطنين فى أفغانستان يشاركون فى مسيرة السلام بكابول

 

المواطنون الأفغان يشاركون فى مسيرة كابول للسلام
المواطنون الأفغان يشاركون فى مسيرة كابول للسلام

 

المسيرة تأتى لتأييد مبادرة الحكومة الأفغانية لتمديد وقف إطلاق النار
المسيرة تأتى لتأييد مبادرة الحكومة الأفغانية لتمديد وقف إطلاق النار

 

المسيرة جاءت فى مقاطعة "هلمند" التى تقع أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة طالبان
المسيرة جاءت فى مقاطعة "هلمند" التى تقع أجزاء كبيرة منها تحت سيطرة طالبان

 

بعض المتظاهرين يحملون الزهور إشارة إلى السلام
بعض المتظاهرين يحملون الزهور إشارة إلى السلام

 

مواطنين أفغان شاركوا فى المسيرة التى بدأت بمشاركة 9 أفراد، ولكنها جذبت المئات
مواطنين أفغان شاركوا فى المسيرة التى بدأت بمشاركة 9 أفراد، ولكنها جذبت المئات

 

زهرة تزين عمامة أحد المشاركين فى المسيرة
زهرة تزين عمامة أحد المشاركين فى المسيرة

 

المسيرة تأتى بعد رفض طالبان اقتراح الحكومة لمد وقف إطلاق النار بعد عيد الفطر
المسيرة تأتى بعد رفض طالبان اقتراح الحكومة لمد وقف إطلاق النار بعد عيد الفطر

 

المشاركون فى المسيرة
المشاركون فى المسيرة

 

المسيرة تأتى لدعم اقتراح مد وقف إطلاق النار الذى قدمته حكومة الرئيس الأفغانى أشرف غنى
المسيرة تأتى لدعم اقتراح مد وقف إطلاق النار الذى قدمته حكومة الرئيس الأفغانى أشرف غنى

 

المشاركون فى المسيرة يحملون الزهور رمزا للسلام
المشاركون فى المسيرة يحملون الزهور رمزا للسلام

 

المشاركون فى المسيرة
المشاركون فى المسيرة

 

الزهور تتصدر المشهد فى مسيرة السلام
الزهور تتصدر المشهد فى مسيرة السلام

 

 


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